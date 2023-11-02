Курьер доставил заказ в постель и попытался изнасиловать спящую женщину

В Кардиффе доставщик пробрался в кровать заказчицы, чтобы ее поцеловать. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудник службы доставки еды Deliveroo получил заказ через приложение и отвез клиентке, хотя та его уже отменила. Мужчина обнаружил, что входная дверь открыта, воспользовался ситуацией, зашел в дом и забрался в постель женщины. При этом на первом этаже здания спал ее молодой человек.

Затем незваный гость совершил насильственные действия сексуального характера и попытался поцеловать женщину. Потерпевшая оттолкнула доставщика, и он извинился, но уходить отказался. В итоге за дверь хозяева выставили его силой.

Сначала курьер отрицал свою вину, но затем признался, что незаконно проник в жилище и совершил сексуальное нападение. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.