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Хулиганы попытались накормить посетителя бара сухариками, а затем избили его ногами

Во Владимирской области оштрафовали трех хулиганов, избивших двух мужчин у бара

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Shutterstock

В Александрове штрафом наказали мужчин, которые избили двух посетителей бара из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

18 мая трое местных жителей в возрасте от 45 лет до 51 года находились в пивном баре в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент один из них стал навязчиво угощать другого посетителя заведения сухариками. Тот принимать угощение на захотел и пострадал вместе со своим товарищем.

Хулиганы вытащили потерпевших на улицу, где подвергли их избиению ногами, руками и автомобильной щеткой. У пострадавших медики зафиксировали кровоподтеки и ссадины.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия». Каждому из подсудимых было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Нижнекамске воспитательницу детского сада оштрафовали за избиение ребенка.

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