Мэр Москвы наградил заслуженных врачей, учителей и работников транспорта

Накануне Дня народного единства мэр Сергей Собянин вручил жителям столицы государственные награды и награды города Москвы, а также поздравил москвичей с наступающим праздником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что награды вручались за заслуги в области здравоохранения, военно-патриотического воспитания молодежи, укрепления института семьи и в других сферах.

«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю с заслуженными наградами и с наступающим праздником — Днем народного единства. Москва продолжает развиваться, не отказываясь ни от одной программы: мы строим, учим, лечим, развиваем науку, инновации, наш город перерождается, становится с каждым годом лучше. Все это благодаря вам и москвичам, которые вкладывают в свою работу душу, любовь к нашей стране и к нашему замечательному городу», — сказал градоначальник.

По его словам, среди награжденных много медиков. Так, медаль «За спасение погибавших» вручили врачу НКЦ №1 Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Роману Борисову. Он участвовал в эвакуации и спасении пациентов Центра во время пожара в прошлом году. За многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области здравоохранения ордена Пирогова получили заместитель главного врача Госпиталя для ветеранов войн №2 Семен Горин и директор Московского городского центра реабилитации Ольга Михайлова.

Медали Луки Крымского вручили заведующей отделением анестезиологии и реаниматологии Городской клинической больницы №13 Тамаре Ивановской и врачу-анестезиологу-реаниматологу ММКЦ «Коммунарка» Виталию Лапину.

Кроме того, звание «Почетный деятель искусств города Москвы» получил артист Вячеслав Манучаров. Начальники аварийно-спасательных отрядов №2 и №3 Алексей Перминов и Денис Маркелов получили звания почетных спасателей Москвы. Они работают в отрасли больше 20 лет, оба участвовали в ликвидации многих крупных ЧС.

Также машинист электропоезда Юрий Лобачев и дежурный по метрополитену Олеся Тримирка стали почетными работниками транспорта Москвы.

«Поздравляю каждого из вас с заслуженными наградами. Спасибо за ваш талант и многолетнюю службу на благо города и москвичей. Желаю здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго», — сказал Собянин.