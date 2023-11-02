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Подозреваемого в поджоге ресторана в Ярославле экс-депутата арестовали на два месяца

Суд арестовал экс-депутата Ярославля по делу о поджоге ресторана

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд отправил под стражу бывшего депутата Ярославля Дмитрия Соколова в рамках дела о поджоге ресторана. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину приговорили к двум месяцам ареста. Заседание проходило в закрытом режиме. В рамках процесса защита ходатайствовала о домашнем аресте.

«Находясь на домашнем аресте проще возмещать вред, причиненный ни в чем не повинной женщине. Проще продавать имущество, технику, и начать прямо сейчас помогать», — сообщил адвокат в беседе с журналистами.

Ранее экс-депутата задержали по подозрению в поджоге ресторана на Первомайском бульваре. В результате инцидента огонь распространился на 60 квадратных метров, пострадала одна посетительница.

Ранее в Татарстане мошенники убедили россиянку отдать им 750 тысяч рублей и поджечь гостиницу.

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