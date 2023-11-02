В Москве заочно арестовали офицера украинской разведки по делу о подготовке теракта

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максима Кириловца. Об этом сообщил ТАСС.

Кириловца арестовали на два месяца. Его объявили в международный розыск.

Сотруднику ГУР Минобороны Украины заочно предъявили обвинения в совершении преступлений по шести статьям УК России: подготовка теракта, незаконное хранение оружия, незаконное пересечение границы РФ, создание террористического сообщества, а также контрабанда оружия.

До этого в Москве заочно арестовали одного из возможных соучастников нападения на села в Брянской области бывшего российского актера Кирилла Канахина. Уточняется, что Канахин арестован на два месяца. Срок будет исчисляться с того момента, когда его экстрадируют на территорию России. Также отмечается, что бывший российский актер объявлен в международной розыск.

Ранее Суд отказался заочно арестовывать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом).