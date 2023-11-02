Глава Дагестана задался вопросом «зачем в турбине искать еврея»

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал одну из фотографий, сделанную во время беспорядков в аэропорте Махачкалы, вопросом «зачем в турбине искать еврея». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На фото один из участников беспорядков заглядывает в двигатель самолета.

«Вот вам сейчас смешно — у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице, а потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет», — рассказал Меликов.

Глава Дагестана подчеркнул, что из-за подобных изображенному на фото «проходимцев» весь мир «над нами смеется».

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны свыше 80 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Кремле заявили, что поддерживают главу Дагестана.