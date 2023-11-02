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Автор серии книг «Метро» Глуховский* получил штраф за отсутствие плашки иноагента

Суд в Москве оштрафовал писателя Глуховского за отсутствие маркировки иноагента

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Останкинский суд Москвы постановил оштрафовать писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) на 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признал Глуховского Д.А. виновным в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей», — рассказали в суде.

В октябре 2022 году Минюст РФ включил Глуховского в реестр СМИ-иноагентов. Также писатель объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по делу о распространении фейков про российскую армию. В августе 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам колонии. Свой приговор писатель обжаловал.

Дмитрий Глуховский известен как автор серии книг «Метро», а также романов «Текст» и «Пост». Проживает за границей.

Ранее СК начал проверку писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации ВС РФ.

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