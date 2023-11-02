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Российские врачи удалили пациентке грыжу размером с мяч

В Подмосковье врачи удалили пациентке грыжу размером с мяч

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В городской больнице Балашихи врачи спасли пожилую пациентку с пупочной грыжей огромного размера. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

84-летнюю пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии, женщина длительное время жаловалась на боли в животе и знала о наличии пупочной грыжи, но за медицинской помощью не обращалась.

Грыжа постепенно прогрессировала и, достигнув размера мяча, начала сдавливать внутренние органы, вызывая сильную боль. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного — и произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. А это в свою очередь приводит к перитониту — гнойному воспалению», — сообщил заведующий хирургическим отделением филиала №3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.

После операции пенсионерка некоторое время находилась под наблюдением врачей, ее состояние больше не вызывает у медиков опасений. Женщина выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли женщину с гигантским камнем в желчном.

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