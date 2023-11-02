Россиянам рассказали, какие предметы могут приравниваться к холодному оружию

Адвокат Матвей Цзен в беседе с «Ридусом» прокомментировал инцидент, произошедший в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, где у местной жительницы изъяли самодельные нунчаки, обвинив в незаконном изготовлении оружия. По словам юриста, этот японский аксессуар в России действительно расценивается как холодное оружие, на основании решения одного из последних пленумов Верховного суда.

«Там прямо упоминаются нунчаки, а также кинжалы — боевые, национальные, охотничьи ножи, штык-ножи, сабли, шашки, мечи, штыки, боевые топоры, копья, кистени, метательные ножи, дротики, луки, арбалеты. Но все это сопровождается указанием «и тому подобное», четкого закрытого перечня нет», — рассказал Цзен.

Он обратил внимание, что главный критерий для признания предмета холодным оружием — это его способность поражать «живую силу». Если у гражданина обнаружили предмет, не входящий в вышеуказанный перечень, степень его опасности определит экспертиза, заключил адвокат.

В конце октября ГУ МВД России по Кемеровской области сообщило, что при обследовании в квартире 44-летней жительницы Ленинска-Кузнецкого сотрудники полиции обнаружили самодельные нунчаки. Они были изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы.

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