В следующем году в Подмосковье продолжится благоустройство общественных территорий

В Московской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят более 50 общественных территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить 52 общественных пространств – создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, например, в Дмитровском преобразится Советская площадь, планируется благоустройство парка Мира в Коломне, в городе Белозерском Воскресенского городского округа работы пройдут на бульваре Победы, в Краснознаменске обновим площадь Ленина, благоустроим парк им. И.Г. Воробьева, в Лыткарино новый вид обретет ул. Первомайская, в Дубне благоустроим Центральную улицу.

Также в этом году будут реализованы масштабные проекты, победившие в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это –благоустройство Волоколамска – современная история древнего города. ул. Парковая-Школьная, Протвино – Лесной бульвар, Павловский Посад – «Зелёный узел» благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма, г. Коломна – зона отдыха на берегу р. Коломенки, в Дедовске – центральная часть города в районе ул. Гагарина.

«В 2024 году мы благоустроим 15 пешеходных зон и площадей, 13 парков, 7 набережных и 17 скверов», — рассказал министра благоустройства Михаил Хайкин.

Интересные крупные объекты появятся в этом году, так например в Лобне, мы реконструируем Центральный парк, в Подольске создадим новый парк Певческое поле, рядом с церковью в Дубровицах, в Чкаловском благоустроим набережную озера Бахчиванжи».

Также будет продолжена программа скверов. В 2023 году сделали 16 скверов, в 2024 преобразим 17. Это небольшие транзитные территории, расположенные в шаговой доступности от домов, которые мы делаем максимально комфортными для прогулок.

«Продолжим также программу губернатора «Парки в лесу». В 2024 году в планах 10 лесопарков. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях «Парки в лесу», которая способствует развитию зеленых территорий региона. В лесопарках создаются комфортные тихие прогулочные зоны без причинения вреда окружающей среде. За два года в Подмосковье мы привели в порядок 21 лесопарк», — сказал Михаил Хайкин.