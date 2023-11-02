Россиянам объяснили, в каких случаях мушки перед глазами опасны

Темные точки перед глазами появляются при резкой смене положения тела, когда кровь отливает от головы, а давление падает. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, это является нормой, однако, если мушки появляются часто и без причины, следует насторожиться.

«Если это происходит у человека, который не меняет положение тела, или приобретает системный характер, то у него явно есть проблемы с кровообращением в голове. В этом случае надо обращаться к неврологу, делать УЗИ сосудов шеи головы, смотреть, какие проблемы», — сказал Звонков.

При появлении темных точек перед газами врач посоветовал проверить, не является ли давление низким. Чтобы неприятные ощущения прошли, по его словам, стоит выпить некрепкий чай или прилечь.

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