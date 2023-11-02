Политолог объяснила цели итогового форума «Сообщество» в 2023 году

Осознание необратимости изменений, подтолкнуло население России к осознанию необходимости управления этими самыми изменениями. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Михайлова.

По ее словам, если 2022 был для России годом шоковых потрясений, то 2023 – годом мобилизации внутренних ресурсов и инновационного потенциала в ответ на стремительную трансформацию миропорядка.

«В условиях внешних вызовов, которые действительно беспрецедентны по своему масштабу и силе воздействия, наличие сильной гражданской позиции стало важнейшим условием жизнеобеспечения российского общества и маркером его зрелости», — отметила она.

Политолог объяснила, что тренд на укрепление и расширение доверительного общественно-государственного диалога по широкому спектру вопросов способствовал активизации работы различных федеральных и региональных коммуникационных площадок.

«Одной из крупнейших в стране с 2015 года выступает Форум «Сообщество», в рамках которого Общественной палатой России ежегодно представляется Доклад о состоянии гражданского общества. В 2022 году основной темой было укрепление народного единства на волне достижения патриотического консенсуса по оценке внешнеполитических событий, а также защита государственного суверенитета», — добавила она.

Михайлова рассказала, что текущий год рассматривается экспертами как время выбора новых долгосрочных стратегических ориентиров и постановки сложных задач.

«Сейчас как никогда остро ощущается потребность в смене сложившейся в постперестроечный период колеи социально-экономического и политического развития страны. В свою очередь это невозможно без перехода к новым управленческим моделям, консолидации усилий всех заинтересованных сторон (государственных институтов, НКО, бизнеса и др.) и расширения межсекторального сотрудничества», — сказала политолог.

По ее словам, именно на это направлена работа итогового в 2023 году форума «Сообщество», получившего название «Гражданское общество: достижения, лица, события».