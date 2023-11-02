У акции Журавеля и у беспорядков в Махачкале оказался один координатор

Свидетели по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, указали в суде на тот же Telegram-канал, через который координировались беспорядки в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, в Висаитовском районном суде Грозного в режиме видеосвязи были опрошены два свидетеля — имам городской соборной мечети Волгограда Ильяс Бектимиров и журналист волгоградского сетевого издания Иван Богданов.

Как рассказал Богданов, 19 мая, просматривая ленты Telegram-каналов, он зашел на канал «Утро Дагестан», где увидел ролик, о котором идет речь.

До этого обвиняемый по делу об оскорблении чувств верующих 19-летний Никита Журавель на судебном заседании, проходящем в Чечне, заявил, что в заключении изучает Коран.

1 ноября стало известно, что в Дагестане уволили чиновника администрации одного из городов республики, он принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале.