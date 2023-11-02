Петербургский суд провел заседание в стриптиз-клубе

В Петербурге Куйбышевский районный суд провел заседание в стриптиз-клубе X.O. Men`s club. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Судья Ирина Воробьева в ходе рассмотрения дела о незаконной перепланировке помещения стриптиз-клуба приняла решение о проведении выездного судебного заседания, чтобы на месте разобраться во всех деталях.

«Таких и так одетых гостей здесь еще не видели», — отметили в пресс-службе.

В клубе без разрешения снесли перегородки между помещениями, сняли батареи, произвели частичный демонтаж сяжки пола и сделали врез в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой — затронуто имущество многоквартирного дома. Администрация Центрального района потребовала привести все в прежнее состояние либо предоставить разрешительную документацию, но собственники не исполнили предписаний. Теперь дело рассматривается в суде.

Ранее жительница Новосибирска решила взыскать с бара полмиллиона за отказ впускать ее.