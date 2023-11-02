Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве может появиться сквер в честь одного из руководителей «Правого сектора»*

Мэрия Киева рассмотрит создание сквера в честь руководителя «Правого сектора»

close
100%
Телеграм-канал «Политика Страны»

Мэрия Киева вынесла на рассмотрение вопрос о создании в украинской столице сквера в честь бывшего руководителя «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрия Коцюбайло, известного под псевдонимом «Да Винчи». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Коцюбайло был одним из потерянных ВСУ при попытке отстоять Артемовск (Бахмут) бойцов.

Сквер в честь Коцюбайло предлагают разместить в Печерском районе Киева на улице Михаила Амельяновича-Павленко. По итогам предварительно проведенного онлайн-голосования по вопросу о создании сквера проголосовали за свыше 20 тыс. жителей Киева или 90% участников опроса.

Центральную роль в создании «Правого сектора» в 2013 году сыграли Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко. Коцюбайло входил в состав руководства организации в период 2020-2023 гг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Дмитрию Коцюбайло и вручил ему «Золотую звезду».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий