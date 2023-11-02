В Киеве может появиться сквер в честь одного из руководителей «Правого сектора»*

Мэрия Киева вынесла на рассмотрение вопрос о создании в украинской столице сквера в честь бывшего руководителя «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрия Коцюбайло, известного под псевдонимом «Да Винчи». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Коцюбайло был одним из потерянных ВСУ при попытке отстоять Артемовск (Бахмут) бойцов.

Сквер в честь Коцюбайло предлагают разместить в Печерском районе Киева на улице Михаила Амельяновича-Павленко. По итогам предварительно проведенного онлайн-голосования по вопросу о создании сквера проголосовали за свыше 20 тыс. жителей Киева или 90% участников опроса.

Центральную роль в создании «Правого сектора» в 2013 году сыграли Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко. Коцюбайло входил в состав руководства организации в период 2020-2023 гг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру первой штурмовой роты добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Дмитрию Коцюбайло и вручил ему «Золотую звезду».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.