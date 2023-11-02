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Суд в Москве приговорил к 13 годам тюрьмы продюсера за педофилию

Суд в Москве приговорил к 13 годам тюрьмы продюсера за растление детей

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Помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова заявила, что суд в Москве приговорил продюсера Михаила Разумовского, растлевавшего на протяжении 11 лет детей, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговором Нагатинского районного суда Москвы фигуранту назначено 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 15 лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима», — заявила Иванова.

Отмечается, что Разумовский признан виновным по двум эпизодам «действий сексуального характера».

Ранее Анапский городской суд вынес приговор мужчине, который проник на территорию детского лагеря «Счастливое детство» и надругался над несовершеннолетними. Слушания по делу прошли в закрытом режиме. Уроженца города Тирасполь Молдавской ССР признали виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении двух школьниц. Установлено, что 29 июля этого года мужчина проник на территорию детского учреждения в Анапе и надругался над подростками.

Ранее под Хабаровском педофил изнасиловал двух девочек, затащив их в гаражи.

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