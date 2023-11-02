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Гинеколог рассказала, как в домашних условиях подтвердить наличие инфекции

Гинеколог Тимофеева: наличие инфекции можно подтвердить с помощью кольпо-теста

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Depositphotos

В домашних условиях определить наличие половой инфекции женщине поможет кольпо-тест для определения уровня кислотности. Об этом в беседе с РИАМО рассказала онколог-гинеколог клиники «Евроонко» Екатерина Тимофеева.

«Любая инфекция, передаваемая половым путем, за счет своего существования будет резко менять кислотность среды рН. Поэтому если кольпо-тест показал, что уровень кислотности не находится в диапазоне от 3,7 до 4,5, то это может указывать либо на наличие инфекции, либо на патологический процесс в организме», — объяснила Тимофеева.

Если же кислотность находится в указанном диапазоне, это свидетельствует о преобладании лактофлоры, а патогенная микрофлора при этом находится в меньшинстве, добавила она.

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк до этого рассказала, какие заболевания приводят к бесплодию. По ее словам, одной из причин может быть сбой в работе яичников. Для диагностики проводится исследование гормонального фона, исключаются нарушение проходимости труб или различные заболевания матки.

Ранее исследование показало, как часто россияне сдают анализы на половые инфекции.

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