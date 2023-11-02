Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как родителям лучше узнать своего ребенка

Депутат Буцкая посоветовала читать книги с детьми, чтобы узнать о травле в школе

close
100%
Freepik

Самая лучшая профилактика школьной травли и буллинга в сети — это общение со своим ребенком. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Газете.Ru», что родителям стоит больше времени проводить со своими детьми, чтобы узнать об их переживаниях.

«Надо с ребенком общаться, проводить время. Приходишь в воскресные дни в кафе и смотришь — семья вышла на семейный обед, и каждый со своим телефоном в руках. К сожалению, тогда не увидишь, не поймаешь в самом начале. Кроме того, что нужно задавать вопросы, есть такой вариант, как семейный просмотр фильмов. Именно семейное кино: посмотрели, обсудили. Редко у кого есть время, но тоже хорошо — совместное чтение книг. Профессионалы по воспитанию детей говорят, что совместное чтение книг, когда взрослый читает ребенку, вообще до 14 лет работает. Это про то, чтобы узнать своего ребенка. Вообще со своим ребенком надо периодически знакомиться, потому что это личность, про которую мы, как родители, должны знать. Причем эта личность в каждый возрастной период имеет свои особенности. Если будет такая работа внутри семьи, то и профилактика тоже будет действенная», — сказала депутат.

Международный день против насилия и травли в школе и кибербуллинга отмечается ежегодно в первый четверг ноября. Праздник был утвержден государствами – членами ЮНЕСКО в 2019 году. Тогда было признано, что издевательства в школах и кибербуллинг являются нарушением прав детей и подростков.

Ранее в Госдуме объяснили, в каких случаях школьники смогут воспользоваться телефонами на уроках.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий