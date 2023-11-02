В Госдуме рассказали, как родителям лучше узнать своего ребенка

Самая лучшая профилактика школьной травли и буллинга в сети — это общение со своим ребенком. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Газете.Ru», что родителям стоит больше времени проводить со своими детьми, чтобы узнать об их переживаниях.

«Надо с ребенком общаться, проводить время. Приходишь в воскресные дни в кафе и смотришь — семья вышла на семейный обед, и каждый со своим телефоном в руках. К сожалению, тогда не увидишь, не поймаешь в самом начале. Кроме того, что нужно задавать вопросы, есть такой вариант, как семейный просмотр фильмов. Именно семейное кино: посмотрели, обсудили. Редко у кого есть время, но тоже хорошо — совместное чтение книг. Профессионалы по воспитанию детей говорят, что совместное чтение книг, когда взрослый читает ребенку, вообще до 14 лет работает. Это про то, чтобы узнать своего ребенка. Вообще со своим ребенком надо периодически знакомиться, потому что это личность, про которую мы, как родители, должны знать. Причем эта личность в каждый возрастной период имеет свои особенности. Если будет такая работа внутри семьи, то и профилактика тоже будет действенная», — сказала депутат.

Международный день против насилия и травли в школе и кибербуллинга отмечается ежегодно в первый четверг ноября. Праздник был утвержден государствами – членами ЮНЕСКО в 2019 году. Тогда было признано, что издевательства в школах и кибербуллинг являются нарушением прав детей и подростков.

Ранее в Госдуме объяснили, в каких случаях школьники смогут воспользоваться телефонами на уроках.