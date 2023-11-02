Эксперт по безопасности заявил о высокой надежности самолета Ил-96-400М

Российский модернизированный авиалайнер Ил-96-400М, как и его предшественник Ил-96-300, обладает высоким уровнем надежности. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«У Ил-96 за всю историю не было никаких катастроф. Самолет безопасный и надежный. Может быть, он не совсем современный по последним меркам и в плане экономичности тоже. Но, думаю, со временем и это исправят. Хотя, скорее всего, нам еще не все раскрыли со стороны Росавиации», — отметил эксперт.

Он напомнил, что международная организация гражданской авиации признавала Ил-96 и его модификации одними из самых безопасных самолетов.

1 ноября в России провели испытания модернизированного Ил-96-400М. Во время 26-минутного полета самолет поднимался на высоту до 2 тыс. м, развивал скорость до 390 км/ч. Лайнер предназначен для пассажирских и грузовых перевозок.

Как отметил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, ввод Ил-96-400М обеспечит замену иностранных аналогов. Самолет начали разрабатывать по решению президента России. Сборку начали в 2018 году на заводе в Воронеже. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее заслуженный летчик РФ рассказал, сможет ли Ил-96-400М заменить западные аналоги.