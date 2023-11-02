В Москве поймали аферистов, выпрашивавших деньги у пассажиров метро

В Москве задержали аферистов, которые выпрашивали у пассажиров метро деньги якобы на проезд до дома. Об этом сообщает МВД РФ.

Двоих мужчин и пятерых женщин из Подмосковья задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, женщины подходили к пассажирам метро с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет — от трех до шести тысяч рублей. По прибытии домой они обещали вернуть средства переводом на карту. Для убедительности злоумышленницы носили с собой багажные сумки и натирали глаза мазью, вызывающей слезоотделение.

Мужчины, участвовавшие и аферах, контролировали действия сообщниц на случай возможных осложнений. В день группа могла совершить до двадцати таких мошенничеств.

«Оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты», — сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Четверых фигурантов заключили под стражу. Еще троих злоумышленников отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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