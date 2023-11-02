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Россиянка опрокинула кружку с горячим чаем на восьмимесячного ребенка

В Петербурге мать опрокинула кружку с горячим чаем на восьмимесячную дочь

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Pexels

В Санкт-Петербурге женщина нечаянно вылила на младенца горячий чай, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, инцидент произошел 1 ноября в квартире на Парашютной улице. Во время чаепития женщина держала восьмимесячную дочь на коленях и в какой-то момент опрокинула на нее кружку с кипятком. Ребенку вызвали «скорую», которая забрала девочку вместе с матерью в Первую детскую городскую больницу. Врачи диагностировали пострадавшей ожоги второй и третьей степени 10% кожного покрова.

Ранее в Калининграде женщина во время ссоры обдала кипятком соседку по общежитию.

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