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Врач рассказала, кто рискует столкнуться с дефицитом витамина D

Врач Романенко: дети и пожилые рискуют столкнуться с дефицитом витамина D

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Shutterstock

Беременные, дети и пожилые люди находятся в зоне риска по дефициту витамина D в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она отметила, что данное биологически активное вещество необходимо людям для нормального состояния костной системы. В случае его дефицита может быть нарушена минерализация костей.

«Дети быстро растут, и мы не всегда их правильно кормим. Поэтому им могут быть нужны дополнительные дозы витамина D. Беременные женщины и плод — тоже группа риска по дефициту этого витамина», — отметила врач.

Дефицит витамина D у представителей старшего поколения может быть вызван воспалительными заболеваниями, которые нарушают всасывание этого вещества в кишечнике. Кроме того, дополнительным фактором является то, что они мало бывают на открытом воздухе, добавила врач.

По ее словам, отличительной чертой нехватки витамина D является рахит у детей и размягчение костей. На начальных стадиях у человека могут появиться общие признаки недомогания, добавила она.

«Люди могут жаловаться на то, что часто болеют простудными заболеваниями, быстро устают. Что у них есть какие-то болевые ощущения в костях и мышцах. Кто-то потеет, у других, наоборот, кожа становится сухой, у третьих выпадают волосы», — уточнила Романенко.

В случае появления подобных симптомов врач советует записаться на прием к специалисту, чтобы определить точную причину недомоганий.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что человек может столкнуться с дефицитом витаминов, если у него есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее стало известно, что витамин D и экстракт зеленого чая помогли в лечении акне.

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