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Неизвестный поджег релейные шкафы в Тюмени

Shot: неизвестный поджег релейные шкафы на пути к аэродрому Рощино в Тюмени

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Сергей Русанов/РИА «Новости»

Неизвестный поджег релейные шкафы на пути к международному аэродрому Рощино в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пути соединяют Рощино с другим аэропортом, локального значения, — Плеханово.

Вечером 1 ноября механик обнаружил три вскрытых релейных шкафа с отогнутыми дверями и признаками возгорания внутри. Отмечается, что пламя, вероятно, быстро затухло и никак не повлияло на работу шкафов. Рядом с местом происшествия нашли тряпки, пропитанные горючим. Исполнители поджога пока не обнаружены.

До этого неизвестные подожгли релейный и аккумуляторный шкафы в Кирове.

По данным канала, все случилось в третьем часу ночи 12 октября. Кто-то взломал релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовой на территории Кирова. Потом злоумышленник облил первый воспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако второй ящик только вскрыли.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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