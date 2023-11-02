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Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине в Мали

Восемь миротворцев пострадали при подрыве бронемашины миссии ООН в Мали

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UN_MINUSMA/X

Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине, восемь миротворцев пострадали. Об этом сообщает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в своем аккаунте в соцсети Х.

«Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао (город на северо-востоке центральной части Мали — «Газета.Ru»). Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао», — говорится в сообщении.

В МИНУСМА отметили, что это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября.

8 октября полковник армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что вооруженные силы страны освободили город Анефис и его окрестности от террористических группировок.

Ранее армия Мали заявила о захвате двух военных лагерей вооруженными группировками.

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