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В Японии стартовал сброс партии воды с атомной станции «Фукусима»

В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»

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Kyodo/via Reuters

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС «Фукусима-1», объявила, что приступила к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. В ходе фазы до 20 ноября планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки, сообщает ТАСС.

До конца текущего финансового года, 31 марта 2024 года, планируется слить в океан около 31,2 тыс. т воды, то есть потребуется еще один этап сброса.

Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии, отмечается в публикации.

В середине октября Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Японцы заявили, что продолжат предоставлять России в максимально «прозрачной и добросовестной форме» объяснения, которые основаны на научных данных.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Великобритании и Австралии оценила последствия сброса в океан очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии. До этого в Роспотребнадзоре оценили влияние сброса воды с атомной электростанции в океан.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области продвигается мусорная реформа.

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