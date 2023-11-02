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Продажи мороженого с алкоголем детям могут запретить

«Известия»: Амурская область предлагает не продавать мороженое с алкоголем детям

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Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину Российской Федерации запретить продажу мороженого с алкоголем для несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что ограничения поддержали в федеральном Росалкогольтабакконтроле.

Власти Амурской области обеспокоены, так как мороженое с содержанием этилового спирта не входит в понятие алкогольной продукции. Лакомство включено в перечень с исключениями, которые регулятор не считает спиртным. Это значит, что на такую продукцию не распространяются федеральные запреты для алкоголя.

Активные продажи мороженого с алкоголем до 6% начались в регионах России в нынешнем году. Крепость такого лакомства соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях.

Между тем в преддверии Национального дня горчицы, который отмечается 5 августа, бренд Skittles выпустил драже со вкусом горчицы.

Бренд горчицы French's объявил о сотрудничестве со Skittles. Их коллаборация нацелена на выпуск совместной продукции драже со вкусом овоща и запуск розыгрыша огромной упаковки соуса.

Ранее в Таиланде Burger King выпустил бургер с 20 слоями сыра.

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