Россиянам объяснили, как не нарваться на «инфоцыган», покупая онлайн-курсы

Проверить автора онлайн-курса на компетентность еще до приобретения продукта не так сложно. Для этого нужно обратить внимание на количество курсов и их тематику, не стесняться обращаться к alumni-сообществу и убедиться, что эксперт не теоретик, а практик. Об этом «Газете.Ru» рассказала маркетолог и генеральный директор платформы для продвижения экспертов Clevers.pro Антонина Балицай.

«Первое, что стоит сделать, принимая решение о покупке обучения, — изучить информацию об авторе из всех доступных источников и убедиться в его профессионализме. Факта того, что автор — ваш любимый блогер, который регулярно «постит» ролики на эту тему, — недостаточно», — объяснила эксперт.

По ее словам, любая экспертность должна найти подтверждение. Для этого покупатель может запросить документы об образовании автора курса или получить информацию о них из открытых источников. Если по запросу такие документы предоставить отказываются — это плохой знак. Хороший — если на странице автора курса эта информация уже есть — профессионалы своего дела обычно выкладывают свои дипломы и сертификаты в соцсети, демонстрируя достижения.

«Поищите информацию об авторе в поисковике, изучите его деятельность в инфополе: где он публиковался и какие темы освещал, не был ли замешан в скандалах в сфере, по которой проводит обучение, и какой у него профессиональный бэкграунд. Если информации «по делу» об эксперте в интернете мало или нет вообще, зато полно рекламы его курсов — доверять такому автору — большой риск», — заявила она.

Должна насторожить потенциального покупателя гарантия трудоустройства и выхода на высокий доход сразу после обучения. Как объяснила эксперт, единственное, что может гарантировать автор курса, — непосредственно обучение и приобретение тех или иных навыков. А невнятное «после прохождения вы сможете зарабатывать деньги без усилий» стоит обходить стороной. Некоторые платформы могут помогать в трудоустройстве — направлять резюме в компании, с которыми сотрудничают, но будет ли ваша кандидатура выбрана — не факт.

«Опасаться стоит и большого количества курсов у одного эксперта — как на профессиональные, так и на не связанные друг с другом непрофильные темы. Графоманы и «многостаночники» мира онлайн-обучения занимаются бизнесом, нацеленным на продажу и повышение конверсии. Внутри же купленного у такого инфобизнесмена курса вы, скорее всего, получите абсолютное ничего», — констатировала маркетолог.

Нулевой результат можно получить и в случае, если эксперт курса не практик, а теоретик или уже давно не работает в профессии. В последних случаях эксперт не может быть в курсе последних трендов и вряд ли понимает, что сегодня на самом деле нужно рынку. Как итог — очень вряд ли научит действительно нужным навыкам.

«Изучайте реальные отзывы о курсе. И не на сайте, его продающем, а в соцсетях или на специальных площадках для отзывов. Также не гнушайтесь так называемых alumni-сообществ, состоящих из выпускников, прошедших то или иное обучение. У них часто есть общие чаты, в которых они готовы делиться опытом. Многие образовательные платформы, кстати, интегрируют alumni в работу своих учебных центров. И это тоже хороший знак», — заключила Балицай.

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