Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупках на маркетплейсах

Маркетплейсы стали первоочередной целью для мошенников, потому что они имеют большие обороты и огромную аудиторию. Ссылки на мошеннические ресурсы распространяются в первую очередь через мессенджеры. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела сопровождения клиентов «Atiko» Виталий Маяков.

По словам эксперта, существует несколько распространенных видов мошенничества на маркетплейсах. Один из них — телефонное мошенничество.

«Бывает так, что мошенники дублируют карточку товара, делают на ней пометку текстом, что для получения скидки надо связаться с продавцом напрямую через WhatsApp, и выставляют на продажу. Далее схема проста: вы звоните по данному номеру, вам отвечает «консультант», вы оплачиваете товар и ничего не получаете. Помните, что переход общения продавца и клиента в мессенджеры площадкой запрещены», — объяснил он.

Еще один вид мошенничества — поддельные сайты маркетплейсов.

«Зайдя на поддельный сайт того же Wildberries или Ozon и зарегистрировав там свою банковскую карту, вы обрекайте ее на «опустошение» мошенниками. Ведь именно для этого и создаются такие сайты, которые в последнее время практически нельзя отличить от оригинальных. Будьте очень внимательны, проверяйте написание сайта в поисковой строке — название домена, должно полностью совпадать с официальным. Ведение такой мошеннической деятельности называется «фишинг». Основой является поддельная продажа — пользователь вводит данные карты на сайте мошенников, после чего те списывают деньги», — добавил эксперт.

Необычным способом мошенничества является и предложение вернуть деньги.

«Мошенники пытаются войти в доверие к клиенту. Например, на официальном маркетплейсе размещается магазин, который отменяет уже оплаченный заказ и возвращает деньги, но предлагает выбрать другой способ доставки, а для этого следует перейти по ссылке. Таким образом вы уже с настоящего сайта переходите на мошеннический, а там происходит потеря клиентом данных и средств», — рассказал Маяков.

Есть несколько простых способов, как проверить сайт.

«Смотрим протокол https. У мошенников зачастую http, без S. Это если очень коротко. https — это протокол шифрования SSL, или Secure Sockets Layer. Это услуга, которая стоит денег. Мошенники в интернете стараются обходиться минимальными силами, так как поддельные сайты постоянно банят. Также в поисковой строке должен быть значок замочка, подтверждающий шифрование, так как крупные организации устанавливают платный сертификат. Иногда они могут воспользоваться бесплатным, поэтому смотрите сертификат, который должен описывать владельца, зарегистрированного в российской юридической зоне», — рекомендовал он.

Не лишним будет проверить реквизиты, ИНН, юрлицо сайта и селлера.

«На самом сайте смотрим информацию в разделе контакты — реквизиты. Если такого раздела нет, то все понятно: сайт подозрительный, мы им не пользуемся. Если есть, проверяем. Смотрите информацию про эту компанию, ее оборот, судебные дела», — резюмировал эксперт.

Ранее бывшая чиновница лишилась 19,8 млн рублей после звонка мошенников.