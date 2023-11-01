Стало известно, на сколько сократилось состояние 10 богатейших людей в мире

Совокупное состояние 10 самых богатых людей в мире по версии американского журнала Forbes по итогам октября составило $1,32 трлн, за месяц сократившись почти на $50 млрд. Об этом сообщается на сайте издания.

В материале указано, что генеральный директор компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск продолжает занимать первую строчку в соответствующем рейтинге. При этом в октябре акции другой его компании — Tesla — упали на 20%. В результате бизнесмен лишился $35 млрд, что эквивалентно 14% общего состояния миллиардера.

По данным журнала, вторым самым богатым человеком в мире в настоящее время является президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Однако в прошлом месяце он тоже столкнулся с трудностями — акции его корпорации упали на 5%. Из-за этого французский предприниматель потерял $10 млрд.

Кроме того, еще $5 млрд лишился один из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисон. Американский бизнесмен понес убытки из-за падения акций компании на 3%, но все равно сумел сохранить четвертое место в списке Forbes.

Медиамагнат из США Марк Цукерберг, в свою очередь, увеличил свое состояние примерно на $300 млн и оказался на седьмой строчке рейтинга. Негативная тенденция, с которой столкнулись другие владельцы крупных фирм, не помешала росту акций его корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Bloomberg рассказал, сколько заработали самые богатые люди в России с начала 2023 года.