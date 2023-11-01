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Россиянка откусила часть уха у знакомой

В Удмуртии женщина позвала знакомую к себе домой и откусила у нее часть уха

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Увинском районе Удмуртии женщина предстанет перед судом за обезображивание лица знакомой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В августе местная жительница выпивала у себя дома вместе со знакомой, с которой находилась в неприязненных отношениях. Из-за вспыхнувшего во время застолья конфликта началась драка, в ходе которой хозяйка откусила у своей гостьи часть ушной раковины.

Это повреждение оценили как обезображивающее лицо потерпевшей, виновницу задержали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ближайшее время дело будет рассмотрено в районном суде. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее петербуржец откусил возлюбленной ухо в пьяной драке.

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