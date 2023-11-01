Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения

Задержанному во Франции российскому бизнесмену, совладельцу «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру.

«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро», — заявили в ведомстве.

Кроме того, бизнесмену запрещено покидать страну.

1 ноября Национальная финансовая прокуратура сообщала, что задержанный во Франции Кузьмичев предстанет перед судом.

30 октября стало известно, что французская полиция задержала совладельца компании «Альфа-Групп». По данным издания Le Monde, в его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе были проведены обыски. В публикации подчеркивается, что в отношении Кузьмичева ведут расследование в связи с возможным отмыванием денег, а также уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

В Кремле прокомментировали задержание во Франции совладельца «Альфа-Групп».