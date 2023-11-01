В Дагестане уволили чиновника за участие в беспорядках в Махачкале

В Дагестане уволили чиновника администрации одного из городов республики, он принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, передает ТАСС.

«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. <…> Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города», — отметил руководитель республики.

По словам Меликова, он намерен лично отслеживать, чтобы уволенный начальник отдела никогда в органах власти больше не появился.

Он уточнил, что сотрудник, находясь в администрации «делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое».

«Вот именно к этим людям моя непримиримая позиция», — заключил Меликов.

Днем 1 ноября Муфтият Дагестана сообщил, что уволил двух сотрудников из-за заявлений о Палестине. В пресс-службе организации уточнили, что просили всех работников не делать самовольных заявлений, которые могли бы взбудоражить дагестанцев.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Ранее глава Дагестана жестко прошелся по участникам беспорядков в Махачкале.