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В Карелии 30 лет спустя раскрыли дело о групповом изнасиловании двух сестер-школьниц

В Карелии нашли виновных в изнасиловании двух сестер, случившемся в 1993 году

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Карелии нашли виновных в изнасиловании двух школьниц, произошедшем в 1993 году. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как стало известно, из двух человек, причастных к преступлению, в живых остался только один. Мужчины из Петрозаводска познакомились с двумя сестрами 11 и 13 лет в октябре 1993 года. Они пригласили девочек в гостиницу, напоили их алкоголем, а затем изнасиловали.

«Следствие по делу приостановили, поскольку потерпевшие в ходе очных ставок не узнали обвиняемых. Позднее стало известно, что мужчины оказывали давление на девушек и их семью», — говорится в заявлении ведомства.

Вскоре дело, раскрытое спустя 30 лет, будет рассмотрено в суде.

Ранее под Челябинском мужчину заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки.

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