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Суд отказался заочно арестовывать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*

Суд отказался заочно арестовать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

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Global Look Press

Бабушкинский районный суд города Москвы отказал следствию в заочном аресте активистки Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Судья рассмотрел ходатайство Следственного комитета об избрании Толоконниковой меры пресечения в виде заочного заключения под стражу. Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

В марте Толоконникову объявили в розыск по статье УК РФ. Ее разыскивают на основании статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Тогда же СК РФ завел против активистки новое дело – из-за публикаций в соцсетях.

Толоконникова уже несколько лет не живет в России. По словам юриста Павла Чикова (признан в РФ иностранным агентом), она переехала в США. Против других участников группы также были возбуждены различные уголовные дела.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против сотрудницы издания SOTA Анны Лойко.

*  признана в РФ иностранным агентом
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