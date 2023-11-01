Мужчину, который помог пенсионерке донести тяжелую сумку, осудили за ее изнасилование

В Салехарде осудили мужчину, который избил и изнасиловал пожилую женщину у нее в квартире. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

В мае житель Шурышкарского района увидел на улице незнакомую пенсионерку и помог ей донести до дома тяжелую сумку. В благодарность женщина пригласила мужчину зайти к ней в квартиру. Также потерпевшая предложила гостю выпить, после чего он избил хозяйку и изнасиловал.

Впоследствии гражданина 1988 года рождения задержали и обвинили в изнасиловании и совершении «иных действий сексуального характера с применением насилия».

Суда признал мужчину виновным и в наказание назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее 35-летний житель Архангельской области напал на пенсионерку и попытался ее изнасиловать.