В Дагестане сообщили, что принимают гостей независимо от их национальности

Отели в Дагестане после последних событий принимают туристов вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское министерство туризма.

«Недавние события в Дагестане не отразились на работе гостиничной индустрии республики. Отели работают в обычном режиме и принимают гостей и туристов вне зависимости от их национальности и вероисповедания», — сказано в сообщении.

Также в министерстве отметили, что «различные информационные вбросы», которые касаются отказа в бронировании номеров по национальному признаку, являются провокациями и желанием дестабилизировать ситуацию в Дагестане.

29 октября жители города Хасавюрт, собравшиеся у отеля «Фламинго» с требованием выселить оттуда евреев, разбили окна камнями. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец инцидента. По его словам, среди собравшихся были и агрессивно настроенные жители.

28 октября в городе Хасавюрт десятки людей пришли к отелю «Фламинго» из-за сообщений о том, что в нем проживают израильские беженцы. Жители требовали выселить евреев. Опубликованные в Telegram-каналах сообщения о том, что в отеле проживали беженцы, оказались фейком. На место прибыли сотрудники полиции и разъяснили протестующим, что израильтян в отеле нет.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.