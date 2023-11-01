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В Татарстане священника задержали за расчленение супруги

Священника из Нижнекамска, подозреваемого в расправе над женой, задержали

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Нижнекамске православного священника задержали по подозрению в расправе над супругой. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие предполагает, что 40-летний священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского расправился с женой с помощью холодного оружия, расчленил ее и спрятал фрагменты тела в холодильнике. По предварительным данным, на преступление мужчина пошел из-за ревности к потерпевшей.

Подозреваемого задержали, у него остались двое детей. Суд рассмотрит решение об аресте мужчины уже 2 ноября.

Известно, что в 2010 году священнослужитель окончил Московскую православную духовную семинарию, а в 2014-ом был рукоположен в сан пресвитера митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием.

Ранее священника Казанского женского монастыря Владимира Покровского отстранили от службы за избиение супруги и пьянство.

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