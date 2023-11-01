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Двух сотрудников дагестанского Муфтията уволили за слова о Палестине

Муфтият Дагестана уволил двух сотрудников из-за заявлений о Палестине

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Андрей Бок/РИА «Новости»

Работника отдела маслиата Муфтията Республики Дагестан Магомеда-Расула Саадуева уволили из-за высказываний о Палестине. Об этом сообщили в Telegram-канале дагестанского Муфтията.

Также, по информации Telegram-канала «Осторожно, новости», от должности отстранили руководителя отдела фетв Зайнуллу Атаева — за то, что он поддержал коллегу.

В Муфтияте рассказали, что Саадуева уволили еще неделю назад. В пресс-службе мусульманской организации отметили, что просили всех работников не делать самовольных заявлений, которые могли бы взбудоражить дагестанцев.

«Несмотря на это, Саадуев, под свою ответственность, выступил в пятницу с заявлением о том, что весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом», — говорится в сообщении пресс-службы

По словам представителей Муфтията, Саадуев уже получал предупреждения за аналогичные неподтвержденные заявления, и ему пытались объяснить, что публично озвученное мнение должно быть «коллегиальным и ответственным».

Ранее муфтий Дамир Мухетдинов назвал неправильным перенос ситуации на Ближнем Востоке в РФ.

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