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В Дагестане провели обыск в администрации Буйнакска по делу о жилье для сирот

Следователи провели обыск в администрации Буйнакска по делу о жилье для сирот

Дагестанские следователи провели обыск в администрации Буйнакска по делу о халатности должностных лиц при предоставлении жилья детям-сиротам. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по Республике Дагестан.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выявление фактов нарушения жилищных прав всех детей-сирот, которых должностные лица муниципального образования в соответствии с действующим законодательством должны обеспечить социальным жильем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на учете в администрации стоят 89 детей-сирот, которым полагается жилье. При этом многие ждут уже 10 лет.

В июне сообщалось о задержании за превышение полномочий главы города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко. Вместе с градоначальником был задержан бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации. Их заподозрили в махинациях со строительством жилья для детей-сирот.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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