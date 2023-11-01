Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач полтора часа реанимировал женщину, у которой в электричке остановилось сердце

«Е1»: врач спас в электричке жительницу Екатеринбурга с остановкой сердца

close
100%
Elena Mayorova/Global Look Press

Врач-кардиолог из Нижнего Тагила сумел спасти пассажирку электрички, у которой остановилось сердце. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в электричке по дороге из Качканара в Екатеринбург. Женщине, которая ехала вместе с дочерью, внезапно стало плохо, она потеряла сознание, у пассажирки остановилось сердце. На помощь ей пришел ехавший в этом же вагоне врач-кардиолог городской больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов, врачу удалось привести женщину в чувство.

«Доктор сразу отреагировал, он в течение полутора часов держал руку на пульсе и реанимировал маму, пока мы не доехали до Екатеринбурга. К сожалению, у проводников, кроме жгутов и бинтов, ничего не было. По просьбе врача отзывчивые пассажиры нашли и поделились горьким шоколадом, растворимым кофе и даже тонометром», — рассказала дочь женщины.

Давление у пассажирки оказалось 50/30, до приезда в Екатеринбург женщина находилась под присмотром врача. На вокзале пациентку довели до кареты скорой помощи и доставили в кардиоцентр.

Ранее у россиянки после тренировки дважды остановилось сердце.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий