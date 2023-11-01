Врач полтора часа реанимировал женщину, у которой в электричке остановилось сердце

Врач-кардиолог из Нижнего Тагила сумел спасти пассажирку электрички, у которой остановилось сердце. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в электричке по дороге из Качканара в Екатеринбург. Женщине, которая ехала вместе с дочерью, внезапно стало плохо, она потеряла сознание, у пассажирки остановилось сердце. На помощь ей пришел ехавший в этом же вагоне врач-кардиолог городской больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов, врачу удалось привести женщину в чувство.

«Доктор сразу отреагировал, он в течение полутора часов держал руку на пульсе и реанимировал маму, пока мы не доехали до Екатеринбурга. К сожалению, у проводников, кроме жгутов и бинтов, ничего не было. По просьбе врача отзывчивые пассажиры нашли и поделились горьким шоколадом, растворимым кофе и даже тонометром», — рассказала дочь женщины.

Давление у пассажирки оказалось 50/30, до приезда в Екатеринбург женщина находилась под присмотром врача. На вокзале пациентку довели до кареты скорой помощи и доставили в кардиоцентр.

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