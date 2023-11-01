В Петербурге учителя физкультуры подозревают в домогательствах к школьнику

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, которого подозревают в домогательствах по отношению к ребенку в регионе и на Черноморском побережье. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Россиянина заключили под стражу на срок два месяца. В СИЗО он пробудет до 29 декабря. При этом сам обвиняемый и его защитник возражали и просили заменить более строгое наказание на домашний арест.

По версии следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении 13-летнего ребенка. Всего таких эпизодов было шесть.

На учителя физкультуры обратили внимание после того, как у него в квартире побывал ребенок. Предположительно, 49-летний фигурант уголовного дела приставал к мальчику в лагере на побережье Черного моря и в Петербурге.

Ранее в Ленобласти девочка обвинила отчима в домогательствах из-за нехватки внимания.