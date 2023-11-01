СК подтвердил возбуждение уголовного дела на редактора SOTA Лойко

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против сотрудницы издания SOTA Анны Лойко. Об этом сообщило РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что рассматривается вопрос об объявлении журналистки в розыск.

По словам источника, несколько лет назад Лойко опубликовала статью с оправданием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ).

До этого Советский районный суд Казани арестовал журналистку «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашеву, которая имеет гражданство Соединенных Штатов, до 5 декабря. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Журналистка постоянно проживала в Праге до мая 2023 года, в Россию она приехала из-за «неотложной семейной необходимости». 2 июля ее задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в РФ в ожидании возвращения документов.

Следствие просило арестовать ее на полтора месяца за отказ регистрироваться иноагентом. Адвокат Эдгар Матевосян заявил, что сама Курмашева не считает себя виновной.

Ранее приговоренную к 8,5 годам бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову лишили родительских прав.