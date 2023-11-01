Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК подтвердил возбуждение уголовного дела на редактора SOTA Лойко

СК: в отношении редактора SOTA Лойко завели дело об оправдании терроризма

close
100%
Telegram

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против сотрудницы издания SOTA Анны Лойко. Об этом сообщило РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что рассматривается вопрос об объявлении журналистки в розыск.

По словам источника, несколько лет назад Лойко опубликовала статью с оправданием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ).

До этого Советский районный суд Казани арестовал журналистку «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашеву, которая имеет гражданство Соединенных Штатов, до 5 декабря. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Журналистка постоянно проживала в Праге до мая 2023 года, в Россию она приехала из-за «неотложной семейной необходимости». 2 июля ее задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в РФ в ожидании возвращения документов.

Следствие просило арестовать ее на полтора месяца за отказ регистрироваться иноагентом. Адвокат Эдгар Матевосян заявил, что сама Курмашева не считает себя виновной.

Ранее приговоренную к 8,5 годам бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову лишили родительских прав.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий