Главный раввин России ответил Хасбику и Хабибу, попросившим амнистию для участников еврейских погромов

Участники антисемитских беспорядков в аэропорту Дагестана должны быть наказаны за нарушение закона РФ, никаких смягчающих обстоятельств в их случае быть не может. Так главный раввин страны по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич прокомментировал «Газете.Ru» просьбы муфтия Татарстана, бойцов Махмуда Магомедова, Хабиба Нурмагомедова и видеоблогера Хасбика проявить снисхождение к участникам погромов.

«Даже отстраняясь от конкретного проявления антисемитизма, они нарушили российский закон. Они нарушили российский закон и должны быть наказаны, согласно законам. Никаких тут я не вижу смягчающих обстоятельств. Прощение вызовет новую волну таких же подонков — их по-другому назвать невозможно, против кого бы они ни выступали. Сегодня против евреев, завтра против армян, послезавтра против татар — против кого угодно будут выступать. Почему их надо прощать? Они должны быть наказаны за нарушение российского законодательства. И тут других никаких не вижу смягчающих обстоятельств», — сказал он.

По словам Шаевича, ему трудно сказать, чем руководствуются люди, призывающие проявить милосердие к «нарушителям элементарных законов». Он добавил, что устроившие еврейские погромы жители Дагестана «ничего не знают о мусульманстве», потому что в Коране нет «зверских вещей», которые они устроили.

«Такое пятно ложится буквально на всех. Меня спрашивают, как мусульмане вот такое... Они по рождению мусульмане. Это совершенно отличаются люди от мусульман, живущих по Корану. В Коране нет таких зверских вещей, вообще не предусмотрено то, чем они занимаются. Они никогда в руках Корана они держали, а называют себя мусульманами. Мусульманин, который призывает к погромам по всему свету — конечно, нет. Если бы он действительно жил по Корану, ничего бы такого страшного и не происходило, как с этими ребятами. Они нигде никогда не учились и ничего о мусульманстве не знают, кроме того, что для них все это мусульманство кончается на «Аллах Акбар». Что за этим стоит, они даже не представляют. Бить всех, громить — близко в Коране таких вещей нет. Поэтому, конечно, работать с ними и работать, а не проявлять милосердие. Тех зачинщиков обязательно надо наказать, иначе это повлечет за собой другие такие же противозаконные, противогосударственные, наносящие вред буквально всем действия. Я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы прощать и снисходительными быть», — подчеркнул он.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу — они искали евреев.

Силовики смогли вытеснить толпу за пределы аэропорта только спустя несколько часов. Есть данные о 20 пострадавших, среди них полицейские. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, задержаны несколько десятков человек, некоторые из них — по статье о мелком хулиганстве.

1 ноября муфтий Татарстана призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в Махачкале, так как их действия «спровоцировали из-за рубежа». Боец Махмуд Магомедов написал обращение к главе Дагестана с просьбой «дать амнистию всем участникам беспорядков, не наказывать ребят показательно, а выйти с ними на диалог». Пост процитировали в своих профилях боец Хабиб Нурмагомедов и видеоблогер Хасбик.

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.