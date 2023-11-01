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В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища

Неизвестные ночью подожгли еврейскую часть кладбища в Вене

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DeutschOskar/X

Неизвестные в ночь на 31 октября подожгли еврейскую часть Центрального кладбища в Вене. Об этом сообщил президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

Он пояснил, что злоумышленники устроили пожар в районе четвертых ворот кладбища. В результате поджога выгорел вестибюль ритуального зала. На внешних стенах нарисовали свастики.

Никто из людей не пострадал, отметил Дойч. Пожарные и полиция проводят расследование.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил действия злоумышленников, о чем тоже написал в своем аккаунте в X.

«Антисемитизму нет места в нашем обществе, и борьба с ним будет вестись всеми политическими и конституционными средствами. Я надеюсь, что виновные будут быстро найдены», — заявил Нехаммер.

15 октября глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт из-за эскалации палестино-израильского конфликта предложил ужесточить наказание за антисемитские и антиизраильские высказывания.

Позже президент Чехии Петр Павел заявил, что любые проявления антисемитизма должны быть осуждены, а виновные в подобных преступлениях понести наказание. По его словам, в последнее время в Европе и мире наблюдается рост агрессии в адрес евреев, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.

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