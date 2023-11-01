После массовой драки с подростками из «Редана» возбудили уголовное дело

После массовой драки с подростками из движения «Редан» на парковке в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным агентства, после произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Троих участников драки задержали — сейчас с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Остальных участников потасовки продолжают искать.

Инцидент произошел 29 октября на парковке торгового центра на Ходынском бульваре, сообщает агентство. Группа несовершеннолетних избила сверстников. Пострадали подростки из движения «Редан».

Ранее в Петербурге задержали еще двоих подростков по делу об избиении прохожих.