Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме проголосовали за лишение мандатов Власова и Белоусова

Госдума проголосовала за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

close
100%
Справедливая Россия/РИА Новости

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандатов своих коллег Василия Власова и Вадима Белоусова. Об этом сообщил ТАСС.

Первый представляет партию ЛДПР, а второй является членом партии «Справедливая Россия — За правду».

За досрочное лишение мандата Вадима Белоусова проголосовали 320 человек, Василия Власова — 317 человек.

Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года, пояснили в пресс-службе палаты.

Накануне стало известно, что комиссия парламента по этике и мандатным вопросам намерена рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы Власова и Белоусова. Их захотели исключить за систематическое отсутствие на заседаниях Госдумы и парламентских комитетов.

Однако Власов заявил, что приходит на 98% заседаний Думы, а также подчеркнул, что 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте, что разрешено с пандемии. 28-летний Власов является самым молодым депутатом Госдумы. Также он утверждает, что не получал приглашений на заседания.

Вадим Белоусов избирался от партии «Справедливая Россия» в VII и VIII созыв. В 2022 году его осудили на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей и объявили в розыск.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий