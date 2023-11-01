В Госдуме проголосовали за лишение мандатов Власова и Белоусова

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандатов своих коллег Василия Власова и Вадима Белоусова. Об этом сообщил ТАСС.

Первый представляет партию ЛДПР, а второй является членом партии «Справедливая Россия — За правду».

За досрочное лишение мандата Вадима Белоусова проголосовали 320 человек, Василия Власова — 317 человек.

Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года, пояснили в пресс-службе палаты.

Накануне стало известно, что комиссия парламента по этике и мандатным вопросам намерена рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы Власова и Белоусова. Их захотели исключить за систематическое отсутствие на заседаниях Госдумы и парламентских комитетов.

Однако Власов заявил, что приходит на 98% заседаний Думы, а также подчеркнул, что 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте, что разрешено с пандемии. 28-летний Власов является самым молодым депутатом Госдумы. Также он утверждает, что не получал приглашений на заседания.

Вадим Белоусов избирался от партии «Справедливая Россия» в VII и VIII созыв. В 2022 году его осудили на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей и объявили в розыск.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.