Суд в Лондоне отказал России в иммунитете по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона отклонил заявление России о государственном иммунитете по делу о выплате почти $60 млрд бывшим акционерам российской нефтяной компании «ЮКОС». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление судьи Сары Кокерилл.

1 ноября суд в Лондоне вынес решение в пользу экс-акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Как отметила в постановлении Кокерилл, России не полагается иммунитет по решению арбитражного суда, поскольку ранее страна сама согласилась передать дело в арбитраж.

Спор между РФ и бывшими мажоритарными владельцами ЮКОСа длится уже больше 10 лет. Акционеры требуют компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании. В 2014 году арбитражный суд в Гааге удовлетворил их требование и постановил выплатить трем компаниям чуть более $50 млрд. Затем исполнение решения суда приостановили, снова возобновив его действие в 2020 году.

К настоящему моменту сумма компенсации с процентами достигла почти $60 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия задолжала более €74 млн компенсации по решениям ЕСПЧ.