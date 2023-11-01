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Врач объяснил разницу между веганами и вегетарианцами

Врач Неронов: веганы вообще не употребляют животные продукты

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Shutterstock

Разница между веганами и вегетарианцами заключается во взглядах на употребление животной пищи. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Веганы отрицают употребление всех продуктов животного происхождения, в том числе яиц и молока, в то время как вегетарианцы исключают из рациона только мясо всех видов живых организмов», — пояснил Неронов.

При этом он отметил, что метаболизм человека лучше адаптирован под продукты животного происхождения. По его словам, оптимальное соотношение, необходимое для нормальной работы организма, составляет 60% животных и 40% растительных протеинов.

1 ноября отмечается Всемирный день веганов. В преддверии даты российская компания «ЭФКО», производящая продукты питания, провела опрос среди 1 278 респондентов в рамках фудтех-проекта «Еда будущего». Россияне рассказали, что отказываются от мяса по причине непереносимости пищи животного происхождения, желания заранее позаботиться о своем здоровье и сочувствия животным.

Ранее диетолог рассказал о неожиданной пользе употребления водорослей.

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