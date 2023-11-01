Названа безопасная для организма дневная доза кофе

Двух-трех чашек кофе в день достаточно, чтобы избежать проблем и получить преимущества для здоровья. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. По его словам, в кофейных зернах содержатся антиоксиданты, защищающие клетки организма от свободных радикалов.

«Прежде всего, это мощный природный антиоксидант — хлорогеновая кислота. А также тригонеллин, который оздоравливает сосуды и обладает капилляропротекторным действием. Максимально сохранить полезные свойства кофе поможет щадящий режим обжарки», — рассказал врач.

Он добавил, что важно не пережаривать зерна, иначе количество тригонеллина в них сильно снижается. Также он посоветовал смешивать зеленый кофе с обжаренным.

В 2023 году ученые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что добавление сахара в чай и кофе не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS One.

При этом авторы отмечают, что этот эффект сохраняется лишь при условии, что в напиток добавляют 5 граммов сахара. В газировках и соках, по словам ученых, содержится около 25 граммов сахара, поэтому они влияют на состояние здоровья.

Ранее врач рассказала, к каким последствиям для здоровья приведет злоупотребление чаем.