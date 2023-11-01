Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

Опытный образец российского самолета Ил-96-400М совершил первый полет, испытания прошли в штатном режиме. Об сообщили на сайте кабмина РФ.

Благодаря полету специалисты проверили устойчивость и управляемость воздушного судна, а также работоспособность систем, рассказали в правительстве. Программа испытаний прошла в штатном режиме. 26-минутный полет проходил на высотах до двух тыс. м, скорость борта составила 390 км/ч.

Самолёт Ил-96-400М является модернизированной версией Ил-96–300. Он отличается удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС 90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

По итогам первого полета гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что новая модернизированная версия самолёта семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолётов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров.

«И позволит предложить рынку, наряду с МС-21–310, SJ-100 и Ту-214, самолёты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги», – добавил он.

Накануне стало известно, что кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев анонсировал, что авиационная промышленность РФ может полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.